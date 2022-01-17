Киев, , 12:17 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский суд Киева, в котором началось рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене. Об этом 17 января сообщил в своем телеграмм-канале депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко от партии «Европейская солидарность», в которой лидером является Порошенко.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Порошенко в зале заседаний! Начинается суд», — говорится в сообщении Гончаренко.

Также он уточнил, что около здания суда собрались сторонники бывшего президента Украины, перед которыми Порошенко выступил до того, как вошел в задние суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Петра Порошенко заявил, что его собирались задержать в аэропорту Киева украинские власти, которые испугались его сторонников.