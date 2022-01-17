Буэнос-Айрес, 17 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро 17 января встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими политиками в Вашингтоне. Визит будет продолжаться два дня. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Diego HC Флаги США и Аргентины

Министр намеревается обсудить непогашенное долговое обязательство Аргентины в размере 45 миллиардов долларов перед Международным валютным фондом, заключенное в 2018 году предыдущим президентом южноамериканской страны Маурисио Макри.

Также глава аргентинской дипломатии встретится с рядом официальных лиц из администрации президента США Джо Байдена для обсуждения текущих вопросов.