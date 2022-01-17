Москва, 17 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Пособие по беременности и родам составит в 2022 году в России от 63,9 тыс. до 360 тыс. рублей. Такая информация опубликована 17 января на странице Минтруда РФ в Instagram.

Pixabay.com Младенец

Минимальное пособие, которое мать получит за 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после) при обычных родах, составит 63 932 рубля. Максимальный размер такого пособия — 360 164 рубля.

Размер пособия зависит для работающих женщин от среднего дневного заработка. В 2021 году он составлял от 58 878 до 340 795 рублей.

При осложненных родах пособие составит от 71 238 до 401 325 рублей. Минимальный размер пособий увеличился в 2022 году из-за индексации минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей, максимальный — за счет ежегодной индексации базы для начисления страховых взносов.

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