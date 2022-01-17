Мурманск, 17 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал жителей региона оставаться дома из-за неблагоприятных погодных условий.

ИА REGNUM Метель

«Прошу всех жителей всё-таки обратить внимание на погодный фактор, постараться меньше использовать свой личный транспорт и с пониманием отнестись к тому, что снега много, сильный ветер до 30 м/с, а метель по прогнозу сохранится до конца сегодняшнего дня. Прошу учитывать погодный фактор при организации своей деятельности, по возможности, кто может, дистанционно поработать и поменьше выезжать из дома. Поберегите себя и своих близких», — сказал глава региона на оперативном совещании в правительстве.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в столице региона до 15 часов закрыт аэропорт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Восточном побережье США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури.