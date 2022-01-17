Москва, 17 января 2022, 12:10 — REGNUM Мужчина, высказывавшийся агрессивно в адрес пассажиров в московском автобусе, принес свои извинения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве было возбуждено уголовное дело по факту агрессивного поведения мужчины в одном из пассажирских автобусов. В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.
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