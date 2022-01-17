Устроивший дебош в московском автобусе мужчина извинился
Москва, 17 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Мужчина, высказывавшийся агрессивно в адрес пассажиров в московском автобусе, принес свои извинения.
Наталья Стрельцова ИА EGNUM
Автобус
«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях, о чем я искренне сожалею», — заявил задержанный.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве было возбуждено уголовное дело по факту агрессивного поведения мужчины в одном из пассажирских автобусов. В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.
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