Тбилиси, , 12:10 — REGNUM Если основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) прекратит бойкот парламента республики, то от её депутатов вряд ли стоит ожидать конструктивной работы. Об этом в эфире телеканала «Имеди» заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомнил, что ранее депутаты от ЕНД в парламенте включали исполнение гимна СССР, ходили по столам и зачитывали письма от Саакашвили. По мнению Ионатамишвили, это привело к тому, что в партии наступил кризис.

«В «Едином национальном движении» наблюдается весьма серьёзный кризис, который вызван безответственным, непоследовательным поведением со стороны неформального лидера партии Михаила Саакашвили, а также её членов», — заявил депутат.

Стоит отметить, что партия ЕНД в знак протеста регулярно объявляет бойкот парламента Грузии. Последний раз к этой мере прибегли в ноябре 2021 года, обвинив власти в «фальсификации» выборов в органы местного самоуправления. 12 ноября председатель партии Ника Мелия объявил, что бойкот может быть отменён.