София, , 12:09 — REGNUM Крупнейший профсоюз полицейских Болгарии — Синдикальная федерация сотрудников МВД (СФСМВД) — выразила обеспокоенность в связи с намерением болгарского правительства осуществить масштабную реформу правоохранительных органов страны. В специальном послании Совету министров Болгарии профсоюзные активисты пригрозили бойкотом изменений в структуре, передает 17 января БНР.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

В заявлении СФСМВД отмечено, что основные пункты указанной реформы ставят под угрозу нормальное функционирование полиции Болгарии в целом и работу отдельных структур полиции в частности.

«Бессмысленно говорить о повышении эффективности работы стражей порядка в условиях их объединения с другими экстренными службами, — подчеркивают авторы послания. — Нет смысла работать, если не гарантируется повышение заработной платы и увеличение социальных льгот».

Согласно официальной информации, в этой связи профсоюз полиции потребовал немедленной встречи с министром внутренних дел Болгарии Бойко Рашковым. В противном случае активисты пригрозили проведением массовых акций протеста.

Напомним, в рамках реформы МВД Болгарии планируется объединить пожарную службу и полицию в единую структуру. Кроме того, согласно новому плану, в ряде регионов страны будут оптимизированы полицейские участки.