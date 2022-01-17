Москва, 17 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В 2022 году в России будет высокая инфляция, считает экономист и предприниматель Пётр Заборцев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 17 января, комментируя прогнозы ЦБ РФ об ужесточении денежно-кредитной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Я полагаю, что ЦБ поначалу будет проводить традиционную для себя политику. И мы увидим еще несколько раз повторное повышение ставки, а также внедрение других ограничивающих спрос инструментов», — отметил эксперт.

По его словам, повышение ставки и ограничение спроса приведет и к снижению долгового рынка, и к падению совокупного спроса. «В ответ на это наша экономика начнет останавливаться. В первом полугодии мы увидим это торможение. И в лучшем случае начнется стагнация. А в худшем — снижение выпуска, падение экономики. Экономика России перейдет в редкое, но очень неприятное состояние, когда одновременно со стагнацией и отсутствием роста происходит сильный рост цен, высокая инфляция. Это состояние называется стагфляция. И у нас есть высокие шансы наблюдать ее в России уже в I квартале 2022 года», — пояснил Заборцев.

Он обратил внимание, что стагфляционная спираль, когда повышающиеся цены снижают спрос, приводит к снижению выпуска и доходов, а это в свою очередь ещё более ограничивает спрос, и так по кругу. «Такая ситуация может доставить нам всем много хлопот. Увеличить бедность и неравенство», — подчеркнул экономист.

«Полагаю, что в ответ на это и на снижающиеся цены на сырьевые товары в конце I — начале II квартала (или даже ранее) наш Центральный банк провернет свой любимый финт, направленный на выравнивание целевого уровня платежного баланса. ЦБ РФ проведет девальвацию рубля, простимулировав таким образом экспортеров, регулятор попробует остановить падение экономики и поддержать положительный платежный баланс. Получится у него или нет зависит от многих обстоятельств. И именно этот успех или неудача усилий регулятора и правительства РФ предопределит, что будет делать наш Центральный банк и другие федеральные ведомства. Дальше уверенно прогнозировать ситуацию пока вряд ли возможно», — считает эксперт.

По его мнению, в 2022 году точно нужно готовиться и к росту ставок, и росту курса доллара и других иностранных валют, и к торможению экономики РФ. «Для простых людей наступает время консервативных решений. Постарайтесь сохранить уровень дохода и ищите надежные варианты его увеличения. Не время рисковать. Рисковать и обеспечивать экономический прорыв должно наше правительство. Я полагаю, именно для этого оно сосредоточило у себя такие громадные ресурсы. Но время покажет», — добавил Пётр Заборцев.