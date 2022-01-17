Москва, 17 января 2022, 12:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидера фракций обсудили приоритетные вопросы предстоящей весенней сессии.
«Нашими приоритетами являются, прежде всего, вопросы поддержки граждан, развития экономики страны и регионов», — цитирует Володина сайт Госдумы.
Во встрече приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер СРЗП Сергей Миронов, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы определит календарь рассмотрения законопроектов на весеннюю сессию, которая продлится до августа.
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