Москва, 17 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидера фракций обсудили приоритетные вопросы предстоящей весенней сессии.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Нашими приоритетами являются, прежде всего, вопросы поддержки граждан, развития экономики страны и регионов», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Во встрече приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер СРЗП Сергей Миронов, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы определит календарь рассмотрения законопроектов на весеннюю сессию, которая продлится до августа.

Читайте также:Совет Думы определит судьбу законопроекта о медсертификатах