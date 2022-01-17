Газа, Палестина, , 12:21 — REGNUM Десятки жилых домов и хозяйственных сооружений в секторе Газа оказались подтоплены из-за аномальных осадков. Об этом сообщает информационное агентство Al Quds.

По данным журналистов, подтопленными оказались районы Джабалия и Нусейрат на севере региона. Местные спасательные службы эвакуировали сотни человек и оказались помощь десяткам пострадавших в результате наводнения.

Отмечается, что власти Газы обвиняют в наводнениях правительство Израиля. По их информации, израильские власти ежегодно затапливают восточные районы Сектора, отводя избыточные потоки дождевой воды, которые переполняют ручей Вади Газа.

«Мы призываем всех, кто живёт вблизи ручья Вади Газа проявлять максимальную осторожность или эвакуировать свои дома после того, как оккупационные силы открыли плотину. Возможно, открытие плотины приведет к тому, что ручей выйдет из берегов и затопит прилегающие территории и дома», — сообщили власти муниципалитета Джабалия.