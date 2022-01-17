Москва, , 12:09 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко должен сидеть в суде, но не за то, что ему сейчас предъявляют. Об этом 17 января заявил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Порошенко обязан быть в тюрьме. За коррупцию масштабную, за то, что его катера с его «Ленинской кузни» были закуплены по завышенной цене, о чём уже говорил и генеральная прокуратура», — заявил Шуфрич.

«Я предъявляю ему принятие волюнтаристского, преступного и с тяжёлыми последствиями решение воевать 30 июня 2014 года. Керченская провокация с единственной целью отсрочить президентские выборы… Порошенко есть за что отвечать. А за то, что он способствовал поставкам угля с Донбасса на украинские электростанции… это делали и компании Коломойского, и Ахметова», — указал он.

17 января бывший президент Украины Пётр Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. При этом против Порошенко на Украине возбуждено дело о государственной измене, и 17 января в Печерском районном суде Киева должно пройти заседание о мере пресечения Порошенко по этому делу.