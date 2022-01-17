Калуга, , 12:20 — REGNUM В Калужской области в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов включено более 7700 многоквартирных домов. Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора регионального Фонда капитального ремонта Владимира Федотова.

Строитель Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2021 году было запланировано 497 видов работ по капремонту в 258 домах. Их стоимость составила более одного миллиарда рублей. Фонд завершил все работы 2021 года в срок. Собираемость взносов по итогам года составила 100%.

В 2022 году областным Фондом капремонта запланировано выполнить 341 вид строительно-монтажных работ в 268 многоквартирных домах на сумму более миллиарда рублей. Поручением губернатора Владислава Шапши Фонд капитального ремонта в 2022 году должен организовать взаимодействие с общественниками над расходом средств и качеством работ при капитальном ремонте многоквартирных домов.

«Важно, чтобы осуществлялся контроль не только со стороны Фонда, но и со стороны общественности. Лучше и быстрее, чем граждане и общественные организации, никто не сможет этого сделать. Именно они смогут дать своевременный сигнал о нарушениях, и у нас с вами не будет превратного восприятия результатов работы. Общественники должны быть рядом, при необходимости корректировать и настраивать работу таким образом, чтобы она была выполнена вовремя, с высоким качеством, без замечаний и в срок», — отметил Владислав Шапша.

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