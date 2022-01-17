В Калужской области капремонт выполнен в 258 домах на 1 млрд рублей
Калуга, 17 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Калужской области в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов включено более 7700 многоквартирных домов. Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора регионального Фонда капитального ремонта Владимира Федотова.
В 2021 году было запланировано 497 видов работ по капремонту в 258 домах. Их стоимость составила более одного миллиарда рублей. Фонд завершил все работы 2021 года в срок. Собираемость взносов по итогам года составила 100%.
В 2022 году областным Фондом капремонта запланировано выполнить 341 вид строительно-монтажных работ в 268 многоквартирных домах на сумму более миллиарда рублей. Поручением губернатора Владислава Шапши Фонд капитального ремонта в 2022 году должен организовать взаимодействие с общественниками над расходом средств и качеством работ при капитальном ремонте многоквартирных домов.