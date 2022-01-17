Чита, , 12:08 — REGNUM Победителей первого конкурса президентских грантов, направленных на развитие гражданского общества в 2022 году, определили 13 января на заседании координационного комитета администрации президента Российской Федерации. Семь проектов от Забайкальского края получат поддержку на общую сумму более 19 миллионов рублей. Подробности сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фонд президентских грантов

Всего на конкурс грантов было подано более 10 тысяч заявок из 85 регионов страны, а от Забайкальского края на рассмотрение жюри было представлено 68 проектов.

Победителями конкурса стали краевая благотворительная общественная организация «Помощь детям Забайкалья» с проектом «Лиловый кот — студия развивающего досуга для детей с инвалидностью и ОВЗ», региональное отделение «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями» с проектом «Региональная Служба сопровождения семей — семейная приемная ВОРДИ в Забайкалье», федерация воркаута Забайкальского края с проектом «Дом уличных культур», Центр развития бадминтона с проектом «Детское зрение и бадминтон», краевое отделение «Союза добровольцев России» с проектом «Наставничество», организация по оказанию услуг в сфере культуры и искусства «Культура+» с проектом «К здоровой жизни через ледовый спорт» и Центр подготовки церковных специалистов Читинской епархии Русской Православной Церкви с проектом «Забайкалье — моя история».

Самую большую поддержку среди инициатив от Забайкалья получит проект «Забайкалье — моя история» — 5,7 миллиона рублей, размер самого маленького гранта составил 1,4 миллиона рублей на проект «Дом уличных культур».

Авторы проекта «Наставничество» — команда «Союза добровольцев России» — рассказали, что грантовая поддержка позволит расширить географию проекта.

«Мы победили, а это значит, что проект «Наставничество» в этом году получит расширение и зайдёт на ещё один детский дом. Ещё более двух десятков подростков из числа детей-сирот познакомятся в этом году со своим наставником, который будет идти с ними в жизни рука об руку», — отмечает руководитель организации Кристина Рахманова.

В федерации воркаута Забайкальского края подчёркивают, что победа в конкурсе позволит популяризировать физическую культуру и спорт среди подростков региона.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 50 миллионов рублей получит Забайкальский край из Фонда президентских грантов на реализацию общественных инициатив.

Читайте также: НКО помогут Забайкалью получить больше президентских грантов