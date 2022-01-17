Челябинск, , 12:07 — REGNUM Главному архитектору Челябинска Павлу Крутолапову объявлен выговор после скандала со светящимися фигурами китов. Об этом сообщила на аппаратном совещании глава города Наталья Котова.

Челябинск

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Она отметила, что чиновник не в полной мере изучил пространство для размещения этого арт-объекта. Также он не изучил особенности конструкции арт-объекта и материалы. Всё это повлекло приобретение арт-объекта, не отвечающего эстетическим и функциональным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуры китов были установлены в декабре на набережной реки Миасс. Однако затем их демонтировали, так как мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Стоимость контракта превысила 9,7 млн рублей. Но, по словам чиновников, деньги подрядчику не были перечислены.