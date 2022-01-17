Челябинск, 17 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Главному архитектору Челябинска Павлу Крутолапову объявлен выговор после скандала со светящимися фигурами китов. Об этом сообщила на аппаратном совещании глава города Наталья Котова.

ИА REGNUM Челябинск

Она отметила, что чиновник не в полной мере изучил пространство для размещения этого арт-объекта. Также он не изучил особенности конструкции арт-объекта и материалы. Всё это повлекло приобретение арт-объекта, не отвечающего эстетическим и функциональным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуры китов были установлены в декабре на набережной реки Миасс. Однако затем их демонтировали, так как мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Стоимость контракта превысила 9,7 млн рублей. Но, по словам чиновников, деньги подрядчику не были перечислены.