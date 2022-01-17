Чебоксары, , 12:04 — REGNUM В Чувашии по итогам 2021 года уровень инфляции предварительно оценивается в 8,9%, что на 0,5% выше среднероссийского уровня. Об этом 17 января заявил на планёрке в правительстве глава минэкономразвития Дмитрий Краснов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ягоды Наталия Николаева © ИА REGNUM

Подводя социально-экономические итоги 2021 года, министр отдельно остановился на росте цен.

«По предварительной оценке, инфляция составит по итогам года 8,9%, по Российской Федерации — 8,4%. У нас показатель инфляции в 2021 году сложился самым высоким с начала 2015 года, когда было 11,5%», — сказал Дмитрий Краснов.

По его словам, рост цен на продовольственные и непродовольственные товары предварительно соответственно оценивается на уровне 10 и 9,5%, на услуги — 5%.

«Рост цен на товары, прежде всего, обусловлен ростом цен производителей оптовых поставщиков […] И подтягиванием цен по отдельным товарным позициям до средних по России. Отметим, что на ряд товары цены в Чувашской Республике одни из самых низких, идёт выравнивание этих цен в целом», — пояснил министр экономики Чувашии.

Данные министерства экономики Чувашии Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году из-за засухи произошло снижение объёма производства продукции сельского хозяйства на 6%. В том числе сократилось производство зерновых, картофеля и овощей.

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