Якутск, , 12:15 — REGNUM Жители Намского района Якутии обратились в СМИ, заявили о том, что до сих пор не получили средства за участие в борьбе с лесными пожарами. Добровольцы обратились в инстанции, но безуспешно, сообщило News.Ykt.ru.

Лесной пожар Firecorps.org

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«Меня зовут Айсен Алексеев, мне 43 года. В августе прошлого года я обратился в лесхоз Намского улуса, чтобы записаться на тушение лесных пожаров. Мне и еще четверым товарищам дали путевые листы, взяли данные документов и реквизиты банковских карточек. В день (за 12 часов) обещали платить 2 628 рублей. Нас направили в село Салбанцы Намского улуса, где тогда бушевали лесные пожары. Там мы работали пять дней», — рассказал мужчина.

У него есть документы, подтверждающие его участие в тушении лесов, но из лесхоза его отправили разбираться в Якутск. В «Якутлесресурсе» подтвердили, что несколько добровольцев из Намского района ещё не получили деньги за участие в тушение лесных пожаров. Там заверили, что деньги выплатят в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, более 900 человек, задействованных в борьбе с огнём в лесах Якутии, ещё не получили деньги за эту работу. Перечислены выплаты почти 9,5 тыс. добровольцев.