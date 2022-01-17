Астрахань, , 12:08 — REGNUM В рамках программы приватизации с аукциона планируется реализовать 100% доли уставного капитала ООО «Сельскохозяйственное предприятие — птицефабрика «Степная» из Астраханской области. Продажи лота стартуют с цены 20,883 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

На птицефабрике

Тендер намечен на 1 февраля 2022 года. Шаг аукциона составит 100 тыс. рублей.

Пакет акций на праве собственности принадлежит Астраханской области. В активе птицефабрики — здание конторы, столовая, здание бойни для забоя птицы, бензоколонка, кормосклады и другие постройки.

Напомним, ранее на продажу со стартовой ценой более 85 млн рублей был выставлен пакет из 100% акций одного из старейших племенных заводов России — АО «Племенной завод Рассвет» из Смоленской области. Помимо этого, планируется реализовать 100% акций дорожно-эксплуатационной компании Кубани, 22,46% акций крупного застройщика Орловской области — ПАО «Орелстрой» и 100% уставного капитала АО «Центральный конструкторско-технологический институт».