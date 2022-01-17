Симферополь, , 12:02 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 17−18 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Шторм. Набережная Ялты Александр Полегенько © ИА REGNUM

В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 17 января, а также в течение суток 18 января на территории полуострова прогнозируется усиление ветра до 15−20 метров в секунду с усилением до 27 метров в секунду.

18 января, по прогнозам синоптиков, в южных, центральных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки — мокрый снег и снег, а также гололед и гололедица.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности ЧС из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, а также о росте количества дорожно-транспортных происшествий, нарушении транспортного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за сильного ветра ранее было объявлено на территории Новороссийска.