Кабул, 17 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и получили ранения в результате взрыва минометного снаряда в провинции Баглан в Афганистане, сообщает информационное агентство AVA.

James McCauley Взрыв

Официальные лица провинции Баглан заявили, что в результате инцидента два человека погибли и двое детей получили ранения, передаёт информационное агентство «Мехр».

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не сообщают никаких подробностей о взрыве.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в провинции Нангархар также взорвался минометный снаряд, в результате чего погибло по меньшей мере восемь детей и четверо получили ранения.

ЮНИСЕФ недавно выразил обеспокоенность участившимися случаями гибели детей в результате инцидентов с неразорвавшимися боеприпасами.