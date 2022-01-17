Москва, , 12:01 — REGNUM Не знает, как рассчитать свою пенсию по формуле Пенсионного фонда, каждый третий житель России (34%), больше всего их среди людей до 34 лет (38%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

Чтобы рассчитать пенсию по возрасту для граждан моложе 1967 года рождения, нужно пенсионный коэффициент умножить на стоимость одного пенсионного балла и прибавить к результату фиксированную выплату. Считают такие расчёты несправедливыми 29% респондентов, чаще всего люди с доходом свыше 80 тыс. руб. (35%) и старше 45 лет (34%).

Граждане РФ предлагают вернуться к старому порядку начисления пенсии, ввести личную накопительную систему и установить минимальный размер пенсии не менее 30−50 тыс. руб.

Также они считают правильным не начислять баллы за стаж работы до 2002 года. Только 5% опрошенных назвали нынешнюю пенсионную формулу справедливой.

Опрос проведён 12—13 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 1967 года рождения в 389 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, 1 января 2022 года в России вырастут страховые пенсии.

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