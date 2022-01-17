Варшава, 17 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. 2021 год стал рекордным для Польши по количеству кибератак и преступлений в сфере IT. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Александра Скшиняж в интервью Polskie Radio.

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«В Польше такого рода преступная деятельность возросла на 40% по сравнению с 2020 годом. Пандемия в значительной степени способствовала росту числа атак как на отдельных лиц, так и на системы, обеспечивающие возможность удаленной работы, и на критическую инфраструктуру правительства», — сообщила Скшиняж.

По ее словам, предыдущий год также стал проблемным для тех, кто все еще работает удаленно. Во многих компаниях произошли массовые атаки на конфиденциальные данные.

«Мы перенесли большую часть нашей жизни в цифровое пространство. Я имею в виду образование, а часть из нас ‑ и работу, покупки и даже контакты, встречи со знакомыми и членами семьи. Мы гораздо более активны в цифровом пространстве, чем когда-либо ранее. Это спровоцировало активность киберпреступников, которые пытаются использовать наше присутствие в цифровом мире», — заключила пресс-секретарь прокуратуры.