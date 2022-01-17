Уфа, 17 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате пожара на второй площадке ОДК-Уфимского моторостроительного производственного объединения. Эту информацию подтвердили 17 января в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

40.mchs.gov.ru Пожар на оборонном заводе

По информации пресс-службы республиканского министерства здравоохранения, двух пострадавших работниц доставили в ожоговое отделение больницы №18. Их состояние крайне тяжёлое.

По информации некоторых СМИ, возгорание произошло в сборочном цехе. По тревоге были подняты спасатели и медики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии тушили пожар на буровой установке.