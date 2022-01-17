Владикавказ, , 11:58 — REGNUM В Северной Осетии привлекли к административной ответственности местного жителя, отказавшегося надеть маску во время полета на самолете. Пассажир рейса из Санкт-Петербурга во Владикавказ всю дорогу находился без средства индивидуальной защиты, несмотря на призывы надеть маску, сообщили 17 января в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.

На борту самолета (сс) Dushan Hanuska

В отделение полиции аэропорта Владикавказ обратился командир воздушного судна, сообщив, что один из пассажиров находится во время полета без средств индивидуальной защиты органов дыхания и отказывается выполнить законные требования членов экипажа надеть маску.

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в отношении 29-летнего нарушителя составили протоков об АП, он будет оштрафован.

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