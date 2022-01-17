Москва, 17 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Законодательно закрепить институт наставничества при молодежном трудоустройстве предложила депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Законодательное закрепление института наставничества взаимовыгодно для бизнеса, власти и молодых людей, которые получат карьерные перспективы. И создает единую систему сопровождения поддержки молодых кадров», — сказала Стенякина на пресс-конференции в Москве.

По ее мнению, такое решение поможет в реализации программы молодежной занятости,.

Разрабатывать программу планируется с Минтрудом, профсоюзами, Союзом работодателей, Торгово-промышленной палатой, представителями регионов.

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