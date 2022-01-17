Киев, , 11:56 — REGNUM Бывшего президента Украины Петра Порошенко собирались задержать в аэропорту Киева украинские власти, однако они испугались его сторонников. Об этом 17 января заявил бывший украинский лидер в ходе митинга возле киевского аэропорта.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня у нас уже есть первая победа, маленькая, но важная. Они собирались задержать нас в аэропорту и испугались вас (сторонников — ред.), потому что вы сильные, вы молодцы и вы знаете, как, и умеете побеждать», — сказал он.

Также Порошенко похвалил и приветствовал лозунги своих сторонников на митинге в его поддержку.

«Я не автор, но это очень круто: «I'll be back. It's true» («Я вернусь. Это правда» — отсылка к известной фразе Арнольда Шварцнеггера из фильма «Терминатор» — ред.). Может, вы и правы», — добавил бывший украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко отказался принять повестку в суд, которую ему в аэропорту Киева пытались вручить сотрудники украинского ГБР.

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