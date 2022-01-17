Москва, , 11:55 — REGNUM Рядовые граждане Украины только выигрывают от уголовного дела против Петра Порошенко. Об этом 17 января заявил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация напоминает известный эпизод из фильма «Кавказская пленница», когда говорит: или мы её ведём в ЗАГС, или она нас ведёт в прокуратуру. Для Зеленского и Порошенко ситуация безысходная, и в этом случае однозначно выигрывает Украина», — заявил Шуфрич.

«То ли Зеленский посадит Порошенко, то ли Порошенко посадит Зеленского — украинцам здесь, в общем-то, нечего переживать, потому что они в любом случае в выигрыше», — указал он.

17 января бывший президент Украины Пётр Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. При этом против Порошенко на Украине возбуждено дело о государственной измене, и 17 января в Печерском районном суде Киева должно пройти заседание о мере пресечения Порошенко по этому делу.