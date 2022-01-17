Джакарта, , 11:55 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подтвердило инцидент, когда беременную женщину из Сомали депортировали из Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, это правда, это очень прискорбно. Мы глубоко сожалеем о решении индонезийских властей депортировать беженку из Сомали», — говорится в заявлении УВКБ ООН в Джакарте.

В УВКБ ООН отметили, что женщине разрешили приземлиться в Дубае, и она находится в больнице, готовясь к родам.

Как сообщало ИА REGNUM, пик случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии придется на середину февраля — начало марта 2022 года.

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