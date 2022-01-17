Джакарта, 17 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подтвердило инцидент, когда беременную женщину из Сомали депортировали из Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«К сожалению, это правда, это очень прискорбно. Мы глубоко сожалеем о решении индонезийских властей депортировать беженку из Сомали», — говорится в заявлении УВКБ ООН в Джакарте.

В УВКБ ООН отметили, что женщине разрешили приземлиться в Дубае, и она находится в больнице, готовясь к родам.

Как сообщало ИА REGNUM, пик случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии придется на середину февраля — начало марта 2022 года.