Кабул, , 11:55 — REGNUM Ван Юй, посол Китая в Афганистане, в ходе встречи с Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил о необходимости разблокирования замороженных активов Афганистана, и сказал, что США мстят за свое поражение экономическими санкциями.

Афганистан

По информации «Шафакна», которое ссылается на сообщение министерства внутренних дел, китайский посол заверил, что его страна продолжит оказывать помощь Афганистану.

«Китай, в отличие от других стран, является сторонником того, чтобы распределение всей гуманитарной помощи осуществлялось Исламским Эмиратом», — отметил дипломат.

Ван Юй добавил, что афганцы имеют право на создание государственного строя, основанного на их религиозных и культурных ценностях, и что Китай обязуется не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

«Мы наблюдаем опыт последних 20 лет, и мы призываем международное сообщество позволить афганцам сформировать собственное правительство и не пытаться навязывать афганцам иностранные идеи, потому что они чувствительно воспринимают это», — добавил он.

«Во всех проблемах в Афганистане за последние 20 лет виноваты Соединенные Штаты, и они должны взять на себя ответственность за гуманитарный кризис и помочь афганскому народу», — сказал Ван Юй.

Посол Китая подчеркнул необходимость размораживания афганских активов и заявил, что США мстят за свое поражение экономическими санкциями.

Он добавил, что США используют тезисы об «инклюзивном правительстве в Афганистане, правах человека, правах женщин и свободе выражения мнений» в качестве оправдания своей политики.

Посол Китая добавил, что его страна, однако, хочет сотрудничать с афганцами, уважая религиозные и культурные ценности страны.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поблагодарил Китай за гуманитарную помощь и призвал КНР «продолжать помогать афганскому народу в этой критической ситуации».

Имея в виду, что Китай окажет содействие «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в международном признании, он подчеркнул, что «Исламский Эмират выполняет свои обещания мировому сообществу и соседним странам о том, что афганская территория не будет использована против кого бы то ни было».

Представители правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже обращались к Китаю за помощью в международном признании, однако на протяжении более чем пяти месяцев нахождения у власти ещё ни одна страна не признала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).