Кабул, 17 января 2022, 11:55 — REGNUM Ван Юй, посол Китая в Афганистане, в ходе встречи с Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил о необходимости разблокирования замороженных активов Афганистана, и сказал, что США мстят за свое поражение экономическими санкциями.

Афганистан
Афганистан

По информации «Шафакна», которое ссылается на сообщение министерства внутренних дел, китайский посол заверил, что его страна продолжит оказывать помощь Афганистану.

«Китай, в отличие от других стран, является сторонником того, чтобы распределение всей гуманитарной помощи осуществлялось Исламским Эмиратом», — отметил дипломат.

Ван Юй добавил, что афганцы имеют право на создание государственного строя, основанного на их религиозных и культурных ценностях, и что Китай обязуется не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

«Мы наблюдаем опыт последних 20 лет, и мы призываем международное сообщество позволить афганцам сформировать собственное правительство и не пытаться навязывать афганцам иностранные идеи, потому что они чувствительно воспринимают это», — добавил он.

«Во всех проблемах в Афганистане за последние 20 лет виноваты Соединенные Штаты, и они должны взять на себя ответственность за гуманитарный кризис и помочь афганскому народу», — сказал Ван Юй.

Посол Китая подчеркнул необходимость размораживания афганских активов и заявил, что США мстят за свое поражение экономическими санкциями.

Он добавил, что США используют тезисы об «инклюзивном правительстве в Афганистане, правах человека, правах женщин и свободе выражения мнений» в качестве оправдания своей политики.

Посол Китая добавил, что его страна, однако, хочет сотрудничать с афганцами, уважая религиозные и культурные ценности страны.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поблагодарил Китай за гуманитарную помощь и призвал КНР «продолжать помогать афганскому народу в этой критической ситуации».

Имея в виду, что Китай окажет содействие «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в международном признании, он подчеркнул, что «Исламский Эмират выполняет свои обещания мировому сообществу и соседним странам о том, что афганская территория не будет использована против кого бы то ни было».

Представители правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже обращались к Китаю за помощью в международном признании, однако на протяжении более чем пяти месяцев нахождения у власти ещё ни одна страна не признала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).