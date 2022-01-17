Москва, , 11:55 — REGNUM Основной вызов для доходной части бюджетной системы РФ — это рост доли услуг в структуре национальной экономики при сохраняющемся низком уровне оплаты труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Налоги

«Значимость нефтегазовой отрасли промышленности в формировании доходов бюджета РФ состоит не в ее большой доле в ВВП (она колеблется от 15% до 21%), а в налоговой нагрузке, кратно превышающей таковую в других отраслях российской экономики, — сказал Понкратов. — Например, до налогового маневра образца 2014−2018 годов экспорт нефти, газа и продуктов их переработки составлял 65−68% российского экспорта в стоимостном выражении, но приносил в российскую казну более 99% вывозных таможенных пошлин. Прочие таможенные пошлины (на вывоз металлов, вооружений, древесины, продукции легкой промышленности и машиностроения, сельского хозяйства и прочих отраслей российской промышленности) составили в среднем 0,87%».

Как полагает Понкратов, в долгосрочной перспективе налогообложение добычи и экспорта сырья будет оставаться значимым источником доходов российского бюджета.

«Но уже не только за счет углеводородов, но и благодаря росту уровня обложения широкой номенклатуры товарных групп — от металлов и сырья для химической промышленности до продукции сельского хозяйства и лесной промышленности, — сказал Понкратов. — Основной вызов для доходной части бюджетной системы РФ — рост доли услуг в структуре национальной экономики при сохраняющемся низком уровне оплаты труда».

По мнению экономиста, в РФ будет расти налоговая нагрузка на трудовые доходы и доходы от частных инвестиций.

«Мы увидим как рост прогрессии по НДФЛ и усиление контроля по многим источникам доходов, так и возврат существовавшего ранее налога на наследование и дарение, — предположил Понкратов. — Следует ожидать роста обложения в сфере потребления — в цифровой и виртуальной экономике такие объекты налогообложения проще администрировать. Это все весьма созвучно концепции «люди — новая нефть». Но для всего этого требуется устранение дисбалансов в доле оплаты труда в структуре российского ВВП, а также кратный рост производительности труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ могут обнулить ставку НДФЛ для граждан, получающих доход менее 25 тыс. рублей.

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