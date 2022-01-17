Ярославль, 17 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Глава Ярославской области Михаил Евраев 17 января объявил состав нового правительства. В него вошли пять ярославцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Правительство Ярославской области

По словам самого врио губернатора, при формировании нового состава, он опирался на опыт работы сотрудников в Ярославской области и знания региона в целом.

Так, департамент труда и социальной поддержки возглавила Надежда Биочино, ранее работавшая заместителем директора департамента труда.

Директором департамента туризма стала Галина Крохмаль. В сфере туризма и инвестиций она проработала более 20 лет. Последние пять лет была заместителем директора департамент инвестиций и промышленности Ярославской области.

Ещё один ярославец, Евгений Чуркин, стал директором департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления. Ранее именно он запускал проект по благоустройству «Решаем вместе» и занимался инициативным бюджетированием в регионе.

Илья Тюрганов назначен на должность директора департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике. Имеет звание мастера спорта международного класса по международной акробатике. Ранее курировал спорт и физкультуру в мэрии Ярославля.

Директором департамента экономики и стратегического планирования стал Дмитрий Аминов. С 2010 года работал в департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области, с 2011 года в должности первого заместителя директора департамента. С 2020 года курирует в том числе цифровизацию отрасли социальной защиты и социального обслуживания населения.

Новый человек в правительстве Ярославской области — Мария Кашина. Она возглавит департамент государственного заказа. Ранее она занимала должность заместителя директора департамента цифрового развития Минтранса России. У неё также имеется опыт работы в ФАС. Мария Кашина непосредственно работала над созданием системы ГИС ЖКХ.

Михаил Евраев анонсировал и дальнейшее обновление кадрового состава правительства. Он заявил, что оно будет происходить с учётом оценки работы специалистов правительства жителями региона.