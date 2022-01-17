Наро-Фоминск, Московская область, 17 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Полиция расследует ограбление вдовы певца и композитора Александра Градского в Подмосковье. Из особняка Марины Коташенко забрали 100 млн рублей, которые хранились под кроватью, сообщает 17 января «Комсомольская правда».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию подробности преступления. После полудня 16 января в автомобиль Lexus, на котором Коташенко ехала по ЦКАД, врезалась другая машина. После этого в автомобиль вдовы певца сели трое мужчин в масках.

Один из них, угрожая пистолетом, потребовал, чтобы Коташенко вместе с ними ехала в свой дом в посёлке «Глаголево Парк», расположенном в Наро-Фоминском районе Московской области. Затем злоумышленники потребовали все находящиеся в доме деньги.

«Под дулом пистолета она отвела мужчин на второй этаж. Под кроватью в спальне лежала сумка с деньгами. Там было 100 миллионов рублей», — рассказал источник.

Забрав деньги, злоумышленники заставили Коташенко отвезти их на Киевское шоссе. Там они пересели в белый Mersedes и скрылись. Позднее вдова артиста обратилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту ограбления Марины Коташенко возбуждено уголовное дело. По одной из версий, сообщить злоумышленникам о хранящихся в её доме деньгах могла прислуга.

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