Москва, 17 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Доходы от добычи и экспорта углеводородов останутся значимым источником доходной части федерального бюджета России и после 2040 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал прогнозы главы Счетной палат РФ Алексея Кудрина о том, что через 20 лет нефть уже не будет главным источником доходов бюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если говорить про нефть, то да, с такой оценкой стоит согласиться. Но если оперировать категорией «углеводороды», то доходы от их добычи и экспорта будут оставаться значимым источником доходной части федерального бюджета России и за пределами 2040 года, — сказал Понкратов. — В 2002 — 2021 годах доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета России составляла от 30,2% (2004 год) до 51,3% (2014 год). Последним годом «нефтяного благополучия» стал 2018 год, когда нефтегазовые доходы составили 46,3% доходов федерального бюджета. В пандемические 2020 и 2021 годы они составили 27,9% и 39,7% соответственно».

Понкратов обратил внимание на то, что в РФ уже два десятилетия наблюдается рост доходов от добычи природного газа и газового конденсата в структуре нефтегазовых доходов.

«Например, доля поступлений от НДПИ на газовый конденсат в 2004 году не дотягивала до 0,3% нефтегазовых доходов бюджета, а в 2021 году она составила 2,6% — то есть наблюдается рост доли поступления этого налога почти на порядок. Схожая тенденция и с налогообложением природного газа — если в 2008 году НДПИ по газу составил 2% доходов нефтегазовых доходов федерального бюджета, то в 2021 году — уже 6,4%, а с учетом вывозной таможенной пошлины — 18,8% (более 1,7 трлн рублей)», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что цена на нефть марки Brent вполне может добраться до октябрьских максимумов 2014 года.