Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Пользователи в России и ряде других стран пожаловались на сбои в работе Youtube и сервисах Google. Об этом следует из данных на сайте Downdetector.

Так, сбои в работе начались около 10.33 мск. О проблемах сообщили пользователи из Канады, Нидерландов, Германии, Польши и США.

Однако больше всего жалоб на работу Google и Youtube зафиксировано в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе видеохостинга YouTube 15 декабря зафиксирован масштабный сбой, затрагивающий прежде всего жителей Североамериканского континента.

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