Сеул, , 11:51 — REGNUM 17 января Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи осудил новый запуск ракет с территории КНДР.

Пуск ракеты Vandenberg.af.mil

Известно, что экстренное заседание совета состоялось вскоре после того, как стало известно об очередном пуске ракеты с территории КНДР в сторону Японского моря.

«Участники заседания проанализировали действия КНДР и выразили глубокое сожаление по поводу последнего ракетного запуска, который является четвертым по счету», — отмечается в сообщении.

Члены встречи также отметили необходимость активизации усилий по возобновлению диалога с Пхеньяном, чтобы предотвратить дальнейшее усиление напряжённости на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, с территории международного аэропорта Сунан был произведен запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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