Москва, , 11:49 — REGNUM Против Петра Порошенко выдвигают достаточно абсурдные обвинения, и исход связанного с ним судебного разбирательства совершенно не очевиден. Об этом 17 января заявил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«То, что после его отъезда начали вдруг резко подавать в суд, требовать его задержания, привода в здание суда… заявили, что если Порошенко самостоятельно согласится поехать в здание Печерского суда, где будет начато рассмотрение о мере пресечения, то они не видят необходимости надевать на него наручники и его задерживать», — заявил Шуфрич.

«Скорее всего, это и произойдёт. А вот что будет дальше — очень интересно. С одной стороны, абсурдность обвинений. Обвинять его в том, что он обеспечивал поставки украинских углей с украинских государственных шахт на украинские государственные электростанции, довольно абсурдно. Правда, говорят, что он нашёл здесь свои пять копеек и что-то заработал — а это уже коррупция. С интересом ждём, с чем выйдут прокуроры», — указал он.

17 января бывший президент Украины Пётр Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. При этом против Порошенко на Украине возбуждено дело о государственной измене, и 17 января в Печерском районном суде Киева должно пройти заседание о мере пресечения Порошенко по этому делу.

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