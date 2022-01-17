Челябинск, , 11:48 — REGNUM Использование на дорогах реагентов было необходимо в связи с перепадами температуры воздуха. Об этом заявил на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Снег

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее горожане возмутились тем, что улицы снова засыпали солью. На что Ксензов отметил, что без этой меры было не обойтись.

Глава города Наталья Котова признала правоту своего подчинённого в том плане, что благодаря реагентам удалось справиться со снежными заносами. В то же время она потребовала от него оповещать население о предстоящем применении соли.