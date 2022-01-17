Челябинск, 17 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Использование на дорогах реагентов было необходимо в связи с перепадами температуры воздуха. Об этом заявил на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Ранее горожане возмутились тем, что улицы снова засыпали солью. На что Ксензов отметил, что без этой меры было не обойтись.

Глава города Наталья Котова признала правоту своего подчинённого в том плане, что благодаря реагентам удалось справиться со снежными заносами. В то же время она потребовала от него оповещать население о предстоящем применении соли.