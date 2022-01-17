Кабул, , 11:47 — REGNUM В результате взрыва в кабульском районе Баграми погиб ребенок. По сообщению информационного агентства «Шафакна», пресс-секретарь полицейского управления Кабула Мобин Хан заявил, что инцидент произошел в полдень 16 января возле переулка Шамшад в районе Баграми.

Взрыв Mvd.gov.kg

По его словам, в результате инцидента пострадали еще четыре человека. Точных сведений о степени ранений не сообщается.

Он пояснил, что взорвалась мина, целью которой был автомобиль Ranger, принадлежащий силам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

В последние дни в Кабуле произошло несколько взрывов, направленных против сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль, большинство взрывов приписывается ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).