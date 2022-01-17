Кострома, 17 января 2022, 13:17 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил администрации областного центра наладить системную работу по вывозу мусора с контейнерных площадок, а не работать исключительно по обращениям горожан. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Как ранее писало ИА REGNUM, проблема возникла из-за того, что один из крупнейших перевозчиков твердых бытовых отходов в городе не продлил договор на обслуживание с региональным оператором на 2022 год. Предприятие вывозило мусор со всего левого берега областного центра за исключением микрорайона Ребровка. Наладить своевременное обслуживание многоквартирных домов город надеется к концу января.
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