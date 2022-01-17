Кострома, , 13:17 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил администрации областного центра наладить системную работу по вывозу мусора с контейнерных площадок, а не работать исключительно по обращениям горожан. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Мусор Наталья Диева © ИА REGNUM

«Вчера поездил по городу, понаблюдал. Ситуация удивительная. В одном и том же районе, на одной улице площадки зачищены, на другой — переполнены. Очевидно, нет системной работы. Я вижу, что и городская администрация отрабатывает эти вопросы в режиме «жалоба — тут же зачистка». Надо в обязательном порядке, чтобы «Экотехноменеджмент», который является оператором по первой зоне, не по звонкам работал, а работал системно, как положено», — сказал на еженедельном совещании в администрации региона 17 января губернатор.

Как ранее писало ИА REGNUM, проблема возникла из-за того, что один из крупнейших перевозчиков твердых бытовых отходов в городе не продлил договор на обслуживание с региональным оператором на 2022 год. Предприятие вывозило мусор со всего левого берега областного центра за исключением микрорайона Ребровка. Наладить своевременное обслуживание многоквартирных домов город надеется к концу января.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Костромы прокомментировала ситуацию с вывозом мусора