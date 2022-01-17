Москва, , 11:46 — REGNUM В течение трех ближайших лет Нижегородская область получит 5 млрд рублей на строительство Универсального спортивного комплекса с искусственным льдом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Нижний Новгород Alexxx Malev

Планируемый ледовый комплекс в Нижнем Новгороде будет расположен на площади около 70 тыс. кв. метров. В его состав войдет хоккейная площадка с трибунами на 12 тыс. зрителей, малая ледовая арена на 200 посетителей, универсальный спортивный зал и тренажерные залы. В дальнейшем здесь будут заниматься местные спортивные команды, а также проводиться всероссийские и международные соревнования.

Общий объем финансирования строительства комплекса с учетом средств инвесторов оценивается в 11 млрд рублей. Завершение строительства намечено на 2024 год.

ИА REGNUM напоминает, изначально предполагалось, что на строительство потребуется около 6 млрд рублей. Также на начальном этапе планировалось, что объект будет полностью построен на средства, выделенные из федерального бюджета. В течение трех лет оценка стоимости строительства выросла до 13,26 млрд рублей — именно такая сумма указана в инвестиционном паспорте проекта.

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