Салехард, 17 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. На Ямале из-за сильного снегопада аэродром Ноябрьска 17 января был закрыт для приёма и вылета воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Yamal.aero Самолет авиакомпании «Ямал»

По причине неготовности взлётной полосы аэродром Ноябрьска был закрыт с 08: 00 до 11:00 часов (6:00 до 9:00 мск). Было задержано прибытие двух воздушных судов авиакомпании «Ямал» сообщением Уфа-Ноябрьск и Тюмень-Ноябрьск.

Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за предоставлением необходимых услуг.