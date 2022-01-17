Уфа, , 11:50 — REGNUM Мед с содержанием антибиотика выявили в Башкирии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба республиканского Управления Россельхознадзора по региону.

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Сообщается, что в федеральную информационную систему в области ветеринарии поступили сведения о меде с содержанием ветеринарного лекарства. Исследования показали наличие антибиотика в количестве 0,00057 мг/кг.

Сообщается, что такая продукция является опасной для жизни и здоровья людей.

В результате сотрудники Управления Россельхознадзора по Башкирии наложили на руководителя фирмы крупный штраф.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут запустить крупнейшее в РФ промышленное производство меда.