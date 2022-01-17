Москва, , 11:45 — REGNUM Чаще всего жители России не представляют свой привычный день без работы (31%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Люди (сс) Free-Photos

Также среди атрибутов привычного дня граждане назвали родных и близких (15%), мобильный телефон и другие гаджеты (13%), продукты питания (10%), детей и внуков, личный/общественный транспорт и деньги (по 9%).

У молодых людей 18−24 лет обязательный атрибут их дня — мобильный телефон (31%). Граждане в возрасте от 25 до 60 лет не представляют свой день, прежде всего, без работы (от 33% до 43%).

Опрос по телефону проведен 10 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало ранее, 77% работающих жителей России заявили, что в целом они удовлетворены своей работой.

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