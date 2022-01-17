Киев, 17 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался принять повестку в суд, которую ему в аэропорту Киева пытались вручить сотрудники украинского Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом 17 января заявила на брифинге пресс-секретарь украинского ГБР Татьяна Сапьян.

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«Пётр Алексеевич Порошенко отказался от получения процессуальных документов, игнорировал законные требования следователя», — сказала она.

При этом пресс-секретарь украинского ГБР добавила, что этому также препятствовали люди, которые находились в окружении бывшего украинского лидера и это, по словам Сапьян, зафиксировано на видеозаписях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко после своего выступления на митинге в аэропорту Киева, куда он ранее прилетел из Варшавы, направился в киевский Печерский суд, где пройдет заседание по делу о государственной измене.