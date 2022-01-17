17 января 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 14:36 — REGNUM Начался снос здания бывшего музея АЗЛК, на котором выпускались машины «Москвич», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Москве сносят музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM

У станции метро «Текстильщики» начались работы по сносу здания музея Автомобильного завода имени Ленинского комсомола, открытого к его 50-летию в начале 1980-х гг. Автором проекта алюминиевой «летающей тарелки» выступил архитектор Юрий Регентов. Памятник советского модернизма не получил охранного статуса, поэтому собственник «Технополис Москва» смог начать снос.

Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM

Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM

Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM

Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM

Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM

Благодаря усердной работе сотрудников музея АЗЛК стала возможна масштабная экспозиция «Мечта москвича» на ВДНХ, основная часть которой была сформирована из экспонатов коллекции музея АЗЛК. В 2023 г. запланировано открытие нового Музея транспорта Москвы на Новорязанской улице, куда предположительно будет передана оставшаяся часть музейного фонда АЗЛК.

Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM

Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM

Вход в бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM

Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM

Бывший музей АЗЛК Василий Иванов © ИА REGNUM